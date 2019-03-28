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Diyarbakır'da CHP'lileri taşıyan minibüse, otomobil çarptı: 7 yaralı

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, seçim bürosuna giden CHP'li grubu taşıyan minibüse, arkadan gelen otomobil çarptı, iki araç da şarampole devrildi. Kazada 6 partili ile otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Çermik ilçesine...

Diyarbakır'da CHP'lileri taşıyan minibüse, otomobil çarptı: 7 yaralı
DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, seçim bürosuna giden CHP'li grubu taşıyan minibüse, arkadan gelen otomobil çarptı, iki araç da şarampole devrildi. Kazada 6 partili ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çermik ilçesine bağlı Tilkitepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Çermik yönüne ilerleyen Serhat Demir yönetimindeki 07 LDZ 45 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen Mahmut Ekinci yönetimindeki 41 FB 131 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada CHP Çermik İlçe Başkanı Emin Ekinci’nin yeğeni olan sürücü Mahmut Ekinci ile minibüste bulunan akrabaları Hacı Ekinci, Abdurrahman Ekinci, Halit Ekinci, Remzi Polat, Ebubekir Korkmaz ve otomobil sürücüsü Serhat Demir yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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