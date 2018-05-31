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Diyarbakır'da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit (3)

ŞEHİT KORUCU TOPRAĞA VERİLDİ Diyarbakır'ın Hani ilçesinde dün akşam yol kontrolü ve arama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Emrah Tezgel, ilçeye bağlı Kuyular köyünde düzenlenen...

Diyarbakır'da çatışma: 1 güvenlik korucusu şehit (3)

ŞEHİT KORUCU TOPRAĞA VERİLDİ
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde dün akşam yol kontrolü ve arama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Emrah Tezgel, ilçeye bağlı Kuyular köyünde düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.
Hani ilçesine bağlı Kuyular köyünde düzenlenen törene, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, askeri erkân ve şehit güvenlik korucusunun yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Şehit Güvenlik Korucusu Emrah Tezgel, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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