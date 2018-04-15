Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Partili Karacan: Operasyon öncesi Türkiye bilgilendirildi
AKP'li Karacan: Operasyon öncesi Türkiye...
Akşener, Batman'da beyaz tülbentle konuştu: Biz milletle ittifak yaptık
Akşener: Biz milletle ittifak yaptık
İTO başkanlığına Şekib Avdagiç seçildi
İTO başkanlığına Şekib Avdagiç seçildi
Rusya: Suriye 103 füzeden 71’ini yakaladı
Rusya: Suriye 103 füzeden 71’ini...

Diyarbakır'da aynı yerde art arda 2 kaza: 2 ölü, 13 yaralı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, lastiği patlayan hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı. Yoldan geçen düğün konvoyundaki otomobil sürücüsünün yavaşlayıp, kazayı izlemesi sonucu bu kez de konvoydaki araçlar çarpıştı. İki kazada...

Diyarbakır'da aynı yerde art arda 2 kaza: 2 ölü, 13 yaralı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, lastiği patlayan hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı. Yoldan geçen düğün konvoyundaki otomobil sürücüsünün yavaşlayıp, kazayı izlemesi sonucu bu kez de konvoydaki araçlar çarpıştı. İki kazada 2 kişi ölürken, 13 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır- Silvan yolunun 35'inci kilometresinde bulanan Çemberli köyü yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AT 078 plakalı hafif ticari araç, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkıp, karşıdan gelen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 SZ 787 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar, yoldan çıkarak, şarampole yuvarlandı. Bu sırada, olay yerinden geçen düğün konvoyunda bulunan otomobil sürücüsünün kazaya bakmak için yavaşlaması sonucu arkadan gelen diğer araçlar çarpıştı. İki ayrı kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314