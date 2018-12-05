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Diyarbakır'da anne ile kızı bacaklarından vuruldu

DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde oturan anne ile kızı, silahlı saldırıda bacaklarından yaralandı. İsimleri açıklanmayan anne ile kızı hastanede tedaviye alınırken, aileden olduğu belirtilen saldırganın yakalanması için çalışma...

Diyarbakır'da anne ile kızı bacaklarından vuruldu
DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde oturan anne ile kızı, silahlı saldırıda bacaklarından yaralandı. İsimleri açıklanmayan anne ile kızı hastanede tedaviye alınırken, aileden olduğu belirtilen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, Merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi 147'nci Sokak'taki Genç Apartmanı'nda, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 4'üncü kattaki daireden silah sesleri gelmesi üzerine apartman sakinleri gittikleri evde anne ve kızını kanlar içerisinde yerde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, anne ve kızının bacaklarından vurularak yaralandığı belirlendi. İlk müdahalesi yapılan anne ve kızı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, yaralı anne ve kızın verdiği bilgiler üzerine, aileden olduğu belirtilen silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı anne ile kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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