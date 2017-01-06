Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs için harekete geçen STK'lar bildiri yayınladı
STK'lardan Kıbrıs bildirgesi
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...

Diyarbakır'da Ak Parti il binası yakınındaki polis noktasına saldırı

DİYARBAKIR merkez Kayapınar İlçesi'nde bulunan Ak Parti İl Başkanlığı yakınındaki polis noktasına PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

Diyarbakır'da Ak Parti il binası yakınındaki polis noktasına saldırı

 DİYARBAKIR merkez Kayapınar İlçesi'nde bulunan Ak Parti İl Başkanlığı yakınındaki polis noktasına PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Can kaybının yaşanmadığı saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Kayapınar İlçesi Diyarbakır-Şanlıurfa karayolnun 1'inci kilometresinde meydana geldi. PKK'lı teröristler, Ak Parti il başkanlığı binasına yaklaşık 50 metre uzaklıktaki polis kontrol noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırdı. Nöbet tutan polisler de uzun namlulu silahlarla anında karşılık verince, teröristler karanılktan da faydalanarak kaçtı. 

Can kaybının olmadığı saldırının ardından olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi, başta Huzurevleri Semti olmak üzere, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55