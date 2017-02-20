Diyarbakır'da acil servisi önünde çatışma: 1 ölü, 1'i polis 3 yaralı

DİYARBAKIR'da, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde kan davalı iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i polis 3 kişi de yaralandı.Elazığ karayolu üzerinde bulunan Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde bugün saat 13.40'da kan davalı iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. Her iki aile fertlerinin karıştığı silahlı çatışma, acil servisi önündeki otoparkta devam etti. Çatışmanın yaşandığı otopark alanında çok sayıda araca mermi isabet etti. Olayda adı açıklanmayan 1 kişi hayatını kaybederken, çatışmaya müdahale eden 1 polis ve küçük yaştaki 1 kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.Silahlı çatışmanın yaşandığı haberi üzerine olay bölgesine çok sayıda güvenlik görevlisi sevkedilirken, görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, silahlı 2 saldırganın plakası tespit edilen bir araçla kaçtığı öğrenildi. Polis kaçan saldırganları yakalamak için takip operasyonu başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de çatışmanın yaşandığı otopark alanında başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.Olay yerinde hayatını kaybeden kişi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı polis, küçük kız ve bir kişi de aynı Hastanenin acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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