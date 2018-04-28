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Diyarbakır'da 70 köy ve mezradaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

DİYARBAKIR'ın Lice ve Kulp ilçeleri kırsal alanında düzenlenen operasyon nedeniyle 70 köy ve mezrada 25 Nisan günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı, dün akşam itibariyle kaldırıldı. Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan...

Diyarbakır'da 70 köy ve mezradaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
DİYARBAKIR'ın Lice ve Kulp ilçeleri kırsal alanında düzenlenen operasyon nedeniyle 70 köy ve mezrada 25 Nisan günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı, dün akşam itibariyle kaldırıldı.
Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Lice ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan; Yalımlı, Akçabudak, Ulucak, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Baharlar, Üçdamlar, Yaprakköy, Yünlüce köyleri ile Keşkuvari, Çiftlik, Leyhosor, Mahmutlu, Tahtakülek, Ballıca, Mahmudan, Yeniyazı, Hij, Gözeli, Dergan, Alıçlıyayla, Buban, Kaynaktaşı, Dokuzkat, Aliyan, Abdurrahmanağa, Aşağıhodik, Konuklu, Perpank, Yeşilburç, Kilimli, Gelberi, Bilgin, Hegogözer, Koçmarin, Mehmedil, Sağlık, Gönen, Hamzabey, Sıkas, Guçik, Eskiköy, Semezi, Yaka, Karaç, Kayadibi, Baverda ve Kumumirza mezraları, Kulp ilçesine bağlı olan; Ağıllı, Akdoruk, Ağaçlı, Aşağıelmalı, Çağlayan, Kaynakköy, Karpuzlu  köyleri ile Ağıllı, Derecik, Harabe, Güldiken, Dirlik, Kefan, Yukarıelmalı, Deveboynu, Astal, Işıklar, Gümüşsuyu, Soğanlı ve Çotuk mezralarında 25 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 23.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 27 Nisan 2018 Cuma günü saat 21.00 itibariyle kaldırılmıştır.
Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz."

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