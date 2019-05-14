Diyarbakır'da 70 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında bulunan cami inşaatına 2 minibüs ile kaçak göçmen getirildiği ihbarı üzerine polis harekete geçti. Gelen polisleri görünce kaçmaya çalışan ve organizatör oldukları iddia edilen 2 şüpheli, yaşanan kovalamaca sonunda kıskavrak yakalandı. Cami inşaatında ise 70 kaçak göçmen bulundu. Kaçak göçmenler İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler sorguya alındı.
Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında bulunan cami inşaatına 2 minibüs ile kaçak göçmen getirildiği ihbarı üzerine polis harekete geçti. Gelen polisleri görünce kaçmaya çalışan ve organizatör oldukları iddia edilen 2 şüpheli, yaşanan kovalamaca sonunda kıskavrak yakalandı. Cami inşaatında ise 70 kaçak göçmen bulundu. Kaçak göçmenler İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler sorguya alındı.