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Diyarbakır'da 574 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Lice İlçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafnıdan gerçekleştirilen operasyonda, 574 kilo esrar ele geçirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı...

Diyarbakır'da 574 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Lice İlçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafnıdan gerçekleştirilen operasyonda, 574 kilo esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uzun süredir yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, Lice İlçesi Tepe Köyü dağlık ve ormanlık alanlarında bölücü terör örgütünün finans kaynağı olan imal edilmiş uyuşturucu maddeleri ele geçirmek için bugün operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Dağlık ve ormanlık arazide ağaçların arasına gizlenmiş vaziyette 32 torba içerisinde toplam 570 kilo kubar, 4 kilo toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile uyuşturucu maddelere el konulmuş, olay ile ilgili adli işlemlere başlanılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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