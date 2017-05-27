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Diyarbakır'da 5 ton 174 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, toplam 5 ton 174 kilo esrar ele geçirildi.  İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında düzenlediği uyuşturucu...

Diyarbakır'da 5 ton 174 kilo esrar ele geçirildi
DİYARBAKIR'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, toplam 5 ton 174 kilo esrar ele geçirildi. 
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında düzenlediği uyuşturucu operasyonu ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; elde edilen istihbari bilgiye istinaden Lice ve Hazro İlçeleri kırsal alanında bölücü terör örgütünün finans kaynağı olan imal edilmiş yasa dışı uyuşturucu maddeleri ele geçirmek maksadıyla, 25-26 Mayıs 2017 tarihlerinde operasyonel faaliyet icra edilmiştir. İcra edilen faaliyet kapsamında; Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe köyleri arasında bulunan Mindiro Tepe mevkiinde araziye gizlenmiş vaziyette 712 kilo toz esrar maddesi, Lice İlçesi Kabakaya köyü Kaşderesi mevkiinde araziye gizlenmiş vaziyette 3 ton 400 kilo toz, 350 kilo kubar esrar maddesi olmak üzere toplam 4 ton 462 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınarak adli işlemlere başlanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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