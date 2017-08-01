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Diyarbakır'da 5 bin 332 kök hintkeneviri imha edildi

DİYARBAKIR'ın merkez Sur İlçesi Sarıkamış Köyü Kavsan Mezrası Ambar Çayı kenarında, jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda 5 bin 332 kök kenevir bitkisi ele geçirilip imha edildi. Diyarbakır Valiliği, merkez Sur İlçesi Sarıkamış...

Diyarbakır'da 5 bin 332 kök hintkeneviri imha edildi
DİYARBAKIR'ın merkez Sur İlçesi Sarıkamış Köyü Kavsan Mezrası Ambar Çayı kenarında, jandarma ekiplerinin yaptığı aramalarda 5 bin 332 kök kenevir bitkisi ele geçirilip imha edildi.
Diyarbakır Valiliği, merkez Sur İlçesi Sarıkamış Köyü Kavsan mezrası Ambar Çayı Kenarları Mevkii'nde hintkeneviri ekimi yapıldığına ilişkin istihbari bilgiler alınması üzerine pazartesi günü operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, şöyle denildi:
"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca görevlendirilen unsurlarca icra edilen operasyon neticesinde; 5 bin 332 adet kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmayı müteakip yerinde imha edilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir."

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