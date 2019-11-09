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Diyarbakır'da 489 kilo esrar ele geçirildi
DİYARBAKIR'da narkotik polislerinin düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 489 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına...
GÜVENLİK 09.11.2019, 10:30
DİYARBAKIR'da narkotik polislerinin düzenledikleri 3 ayrı operasyonda 489 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına ve terör örgütlerine uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlayanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Diyarbakır merkez ile Lice ve Çermik ilçelerinden çeşitli tarihlerde operasyon düzenlendi. 3 ayrı operasyonda 489 kilo esrar ele geçirilirken, S.A. O.A., E.K. ile Ç.K., gözaltına alındı. 4 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına ve terör örgütlerine uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlayanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Diyarbakır merkez ile Lice ve Çermik ilçelerinden çeşitli tarihlerde operasyon düzenlendi. 3 ayrı operasyonda 489 kilo esrar ele geçirilirken, S.A. O.A., E.K. ile Ç.K., gözaltına alındı. 4 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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