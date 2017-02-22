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Diyarbakır'da 4 PKK sığınağı imha edildi

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Hazro ve Silvan ilçeleri kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, tespit edilen PKK'ya ait 4 sığınak imha edildi. Dicle ilçesinde ise, köy yoluna tuzaklanan 50 kiloluk patlayıcının kontrollü olarak imha edildi. Valilikten...

Diyarbakır'da 4 PKK sığınağı imha edildi

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Hazro ve Silvan ilçeleri kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, tespit edilen PKK'ya ait 4 sığınak imha edildi. Dicle ilçesinde ise, köy yoluna tuzaklanan 50 kiloluk patlayıcının kontrollü olarak imha edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Hazro ve Silvan kırsal alanlarında dün gerçekleştirilen 'Şehit J.Ütğm. Murat Taylan ÖNCEL-14' operasyonunda PKK'lı teröristlere ait 4 sığınak ve barınağın tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sığınaklar içerisinde 7t tüp, 1 sırt çantası, 1 Met, 7 çift mekap ayakkabı, 10-15 kg Amonyum nitrat, 1 Abdullah Öcalan posteri, 140 pil, 2 akü, 5 leşker kıyafeti, 150 metre kablo ile yaklaşık 250 kg muhtelif yiyecek maddesi ile çok sayıda mutfak malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.
Valilik açıklamasında, bir vatandaşın ihbarı sonucu dün Dicle İlçesi Körmik köyü mevkiinde bulunan karayolunun kenarına yerleştirilmiş, 12 kiloluk tüp içerisine yaklaşık 50 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış, el yapımı patlayıcının ise kontrollü olarak imha edildiği de belirtildi.

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