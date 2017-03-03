Diyarbakır'da 360 bin liralık hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptığı operasyonda, piyasa değeri 360 bin lira olan tekstil ve spor ayakkabı malzemesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.Merkez Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesinde bir lojistik firmasına ait kamyonette 3 gün önce meydana gelen hırsızlık olayını araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce mobese ve güvenlik kamera görüntülerini izledikten sonra hırsızlığı yapan kişileri yakaladı. İşyerini gören güvenlik kameraları izleyen polis, hırsızlık olayını aynı iş yerinde çalışan E.Ç. ve Ü.İ. ile arkadaşları M.S.Ç., H.Ü. ve E.T.'nin yaptığını tespit etti. 360 bin lira değerindeki tekstil ve spor ayakkabı ve malzemelerini çalan 5 kişinin izini süren polis, hırsızlardan M.S.Ç.'nin evinde yaptığı aramada satılmak üzere olan tekstil, spor ayakkabı ve malzemelerin tamamını buldu. Hırsızlık şüphlileri 5 kişi gözaltına alınırken, çalınan malzemeler ise sahibine iade edildi.Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam eden 5 kişiden biri olan Ü.İ. burada serbest bırakılırken, 4 kişi ise adliyeye sevkedildi. Savcılıkta ifade veren 4 sanık tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Mahkemede ifadeleri alınan 4 kişiden biri olan E.T., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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