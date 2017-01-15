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Diyarbakır'da 323 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da güvenlik güçlerince Lice İlçesi'nin Çavundur Köyün'de çok sayıda eve düzenlenen narko-terör operasyonunda, 323 kilo esrar ele geçirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca...

Diyarbakır'da 323 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da güvenlik güçlerince Lice İlçesi'nin Çavundur Köyün'de çok sayıda eve düzenlenen narko-terör operasyonunda, 323 kilo esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice İlçesi Çavundur köyünde, bölücü tarör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan kişileri yakalamak, bölücü terör örgütünün finans kaynağı olan uyuşturucu maddeleri ele geçirmek maksadıyla 15 Ocak saat 02.00'den itibaren operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"İcra edilen operasyon kapsamında; yetkili makamlardan alınan karar gereğince, 10 ev ve eklentisi ile anılan köyün mücavir alanında arama faaliyeti icra edilmiş, yapılan aramalarda araziye gömülü/gizlenmiş vaziyette 163 kilogram toz esrar, 145 kilogram kubar esrar, 15 kilogram kenevir tohumu, sargı bezi, steril bisturi ucu, enjeksiyonluk solüsyon gibi çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirilmiştir."

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