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Diyarbakır'da, 3 terörist hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik...
GÜVENLİK 02.11.2019, 21:29
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Açıklamada, timlerin bölgedeki operasyonun sürdüğü de belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Açıklamada, timlerin bölgedeki operasyonun sürdüğü de belirtildi.
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