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Diyarbakır'da 232 'uyuşturucu madde' operasyonunda 933 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'da, 2019 yılı içerisinde düzenlenen 232 uyuşturucu madde operasyonunda 933 kilo esrar ele geçirildi, 93 kişi tutuklandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde düzenlenen uyuşturucu...

Diyarbakır'da 232 'uyuşturucu madde' operasyonunda 933 kilo esrar ele geçirildi
DİYARBAKIR'da, 2019 yılı içerisinde düzenlenen 232 uyuşturucu madde operasyonunda 933 kilo esrar ele geçirildi, 93 kişi tutuklandı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde düzenlenen uyuşturucu madde operasyonlarının bilançosu açıklandı. Uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 11 Mart 2019 günü uyuşturucu madde  taşıdığı tespit edilen bir araçta yapılan aramada 165 kilo kubar esrar ele geçirildi.
Ayrıca polis ekipleri, 2019'un başlangıcından bu yana kent genelinde düzenlediği 232 uyuşturucu madde operasyonunda 933 kilo esrar ele geçirildiğini bildirdi. Düzenlenen 232 operasyonda yakalanan 317 kişiden 93'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Düzenlenen operasyonlar kapsamında 151 kilo eroin, 7 gram afyon, 5 gram kokain, 9 kilo metamfetamin, 52 bin 226 uyuşturucu hap, 80 sentetik ecza, 7 tabanca, 194 mermi, 4 av tüfeği, 66 av tüfeği fişeği ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 38 bin 646 TL ele geçirildi.

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