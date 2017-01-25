Diyarbakır'da 2016 yılında ele geçirilen silah ve mühimmat bilançosu

DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 2016 yılı içerisinde yaptığı operasyonlar ve bu operasyonlarda ele geçirilen silah ile mühimmat bilançosunu açıkladı. Operasyonlarda, yüzlerce silah, el bombası, patlayıcı madde ve yapımında kullanılan amonyum nitrat ile mühimmatl ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2016 yılı içerisinde gerek İl Jandarma Komutanlığı gerekse de Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarla terörle mücadelede büyük başarılar elde edildiği belirtildi. Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2016 yılı içerisinde yapılan operasyonlarda toplamda, 318 otomatik silah, 120 av tüfeği, bin 272 şarjör, 229 bin 164 fişek, 356 el bombası, 108 tabanca, 7 roketatar, 13 kuru sıkı tabanca, 65 roketatar mühimmatı, 442 el yapımı patlayıcı, 199 bin 519 kilo amonyum nitrat, 428 tüp, 18 gece görüşlü dürbün, 475 molotof kokteyli, 345 havai fişek, bin 528 torpil ve 11 bin 555 örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.

'6 BİN 990 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 1615'İ TUTUKLANDI'

Valilik açıklamasında, 2016 yılında toplam 480 olay meydana geldiği belirtilerek şöyle denildi:

"Bölücü terör örgütü mensuplarınca 2016 yılı içerisinde toplamda 334 silahlı saldırı, 336 patlayıcı madde kullanma, EYP ve havai fişek, 9 kundaklama, 476 örgüt propagandası, 1302 korsan gösteri, soygun, yağma, adam kaçırma, yol kesme ve mala zarar verme ile 49 diğer olmak üzere terör olayları meydana geldi. Bu terör olaylarında toplam 6 bin 990 kişi gözaltına alınmış. Bunlardan bin 615'i çıkarılmış oldukları adli mercilerce tutuklanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda terör örgütü mensuplarından 124'ü ölü, 12'si sağ, 6'sı teslim olmak üzere toplam 142 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca bu operasyonlarda, bölücü terör örgütü mensubu olan ve kırmızı liste ile aranan 'Azad Siser' kod adlı Ekrem Güney, Gri liste ile aranan 'Çekdar' kod adlı Ahmet Talva, Mavi liste ile aranan 'Azad Farkin' kod adlı Nevzat Gündüz icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilmiştir. İlimizde daha önceden olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadele tüm kararlılığıyla devam edecektir."

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