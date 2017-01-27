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Diyarbakır'da 2 otomobil çarpıştı: baba- oğul öldü, 9 yaralı

Ahmet ÜN / DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR- Bingöl karayolunda Lice İlçesi'ne bağlı Fisovası mevkisinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu öldü, aynı aileden 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı. Kaza,...

Diyarbakır'da 2 otomobil çarpıştı: baba- oğul öldü, 9 yaralı

Ahmet ÜN / DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR- Bingöl karayolunda Lice İlçesi'ne bağlı Fisovası mevkisinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu öldü, aynı aileden 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.
Kaza, dün Diyarbakır- Bingöl karayolunun 60'ncı kilometresindeki Lice İlçesi'ne bağlı Fisova köyü mevkisinde meydana geldi. 53 yaşındaki Zülfükar Özkaya yönetimdeki 07 JE 021 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 48 BT 324 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Zülfükar Özkaya ile yanında bulunan oğlu 22 yaşındaki Murat Özkaya yaşamını yitirirken, 48 BT 324 plakalı araçta bulunan 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı. Zülfikar Özkaya ve oğlu Murat Özkayanın cesetleri itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, yaralı 9 kişi ise Halis Toprak Vakfı Lice Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altında alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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