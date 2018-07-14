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Diyarbakır'da 2 kardeş, evlerinin önünde otururken öldürüldü (2)

YEMEKTE SALDIRMIŞ Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Yukarı Dibek yaşayan Karahanlı Ailesi'ne düzenlenen ve Mehmet ile Tahsin Karahanlı kardeşlerin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıda ağır yaralanan kişinin Selman Karahanlı olduğu...

Diyarbakır'da 2 kardeş, evlerinin önünde otururken öldürüldü (2)

YEMEKTE SALDIRMIŞ
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Yukarı Dibek yaşayan Karahanlı Ailesi'ne düzenlenen ve Mehmet ile Tahsin Karahanlı kardeşlerin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıda ağır yaralanan kişinin Selman Karahanlı olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Selman Karahanlı'nın, kendisini hastaneye götüren yakınlarına, saldırıyı gerçekleştiren kişinin yüzünün kapalı olduğunu söylediği öğrenildi. Saldırının, aile evin bahçesinde akşam yemeği yediği sırada gerçekleştirildiği belirtildi. Karahanlı Ailesi akşam yemeği yerken, yüzü kapalı bir kişinin evin bahçesine girerek kalaşnikofla ateş açtığı, sonra da kaçtığı ifade edildi.
Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemi alınırken, köy giriş ve çıkışlara kapatıldı. Saldırıyla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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