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Diyarbakır'da 2 çocuğa cinsel istismar şüphelisi İzmir'de yakalandı

DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde, kendisini öğretmen olarak tanıtıp 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Ü.T. (35) İzmir'de yakalandı. Tostçuluk yaptığı belirlenen Ü.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.    Merkez...

Diyarbakır'da 2 çocuğa cinsel istismar şüphelisi İzmir'de yakalandı
DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde, kendisini öğretmen olarak tanıtıp 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Ü.T. (35) İzmir'de yakalandı. Tostçuluk yaptığı belirlenen Ü.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.   
Merkez Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, 10 Aralık tarihinde meydana gelen olayda marketten evine dönen 11 yaşındaki E.K., kendisini öğretmen olarak tanıtan kişinin elinden kaçarak kurtuldu. E.K.'nin yaşadıklarını yakınlarına anlatmasıyla polis geniş çaplı araştırma başlattı. 
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı sokaktaki güvenlik ve mobese kameralarını inceleyerek şüphelinin aynı sokakta tostçuluk yapan Ü.T olduğunu belirledi. Ü.T.'nin izini süren polis, önce Elazığ, sonra da Batman, Düzce, İstanbul'a gittiğini belirledi.
Ü.T.'nin İzmir'de olduğunun belirlenmesi üzerine Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile bağlantı kurdu. Ü.T., İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli operasyonla yakalanarak Diyarbakır'a getirildi. Bir kız çocuğunun daha cinsel istismar şüphelisi olduğu belirlenen Ü.T., emniyetteki sorgusunun ardında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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