Diyarbakır'da 11 muhtar görevinden alındı

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde aralarında terör örgütü üyesi olmak ve uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 11 muhtar görevinden alındı. Yerlerine vekaleten görevlendirmeler yapılan muhtarlar hakkında soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Lice Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada 11 muhtarın görevden alınarak, haklarında terör örgütüne üye olmak ve uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kaymakamlık açıklamasında bazı basın yayın organlarında '11 muhtarın hukuksuz bir şekilde görevlerinden uzaklaştırıldığı' yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şöyle denildi:

"Lice’de 11 mahalle muhtarı (1 muhtar tutuklu bulunmaktadır) haklarında yürütülen ve derdest olan soruşturma ve kovuşturmalar nedeniyle idari tedbir olarak ilgili mevzuatlar çerçevesinde görevlerinden uzaklaştırılmıştır.

Muhtarların; silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, örgütün veya amacının propagandasını yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, 2313 sayılı uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet etmek suçlarından haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar bulunmaktadır.

Muhtarlar yukarıda bahsedilen kovuşturma ve soruşturmalar tamamlanıncaya kadar görevlerinden uzaklaştırılmış olup, yerlerine vekaleten görevlendirmeler yapılmıştır."