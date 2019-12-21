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Diyarbakır'da 11 ayda, 4 bin 478 elektrik panosu tahrip edildi

DİYARBAKIR'da kayıt dışı elektrik kullananlar, elektrik kesintileri sırasında şalteri kaldırmak amacıyla son 11 ay içerisinde 4 bin 478 elektrik panosunu tahrip etti. Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi, son 2 yıl içerisinde bu tür müdahalelerden...

GÜVENLİK 21.12.2019, 11:15
Diyarbakır'da 11 ayda, 4 bin 478 elektrik panosu tahrip edildi
DİYARBAKIR'da kayıt dışı elektrik kullananlar, elektrik kesintileri sırasında şalteri kaldırmak amacıyla son 11 ay içerisinde 4 bin 478 elektrik panosunu tahrip etti. Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi, son 2 yıl içerisinde bu tür müdahalelerden kaynaklı 30 binin üzerinde pano kilidi değiştirdiğini belirtirken, yetkililer ise bu tür tahribatlar sonucu açık kalan panoların can güvenliğini tehlikeye attığı konusunda uyarıda bulundu.
Diyarbakır'da, kış mevsiminin gelmesiyle beraber artan ısıtıcı kullanımı zaman zaman elektrik kesintilerine yol açıyor. Kesintiler sırasında bazı vatandaşlar, sokaklarda bulunan asma kilitli elektrik panolarına yetkisiz ve güvenliksiz şekilde müdahalede bulunarak, arızalara ve elektrik panolarının açık kalmasına neden oluyor. Açık kalan elektrik panolarının özellikle çocuklar için büyük tehlike arz ettiğini belirten Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, bu gibi durumlarda duyarlı vatandaşların 186 Elektrik Arıza Çağrı Merkezi’ni arayıp ihbarda bulunmaları ve panolara yaklaşmamaları uyarısında bulundu.
'ÇOCUKLAR AÇISINDAN ÇOK BÜYÜK TEHLİKE ARZ ETMEKTEDİR'
Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü Sistem İşletme Mühendisi Erdinç Ergün, kapısı açık kalan panoların çocuklar açısından büyük bir tehlike oluşturduğunu söyledi. Ergün, kış mevsiminde kayıt dışı elektrik kullanımının yoğun olduğunu ifade ederek, "Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kayıt dışı usulsüz kullanımları elektrikli ısıtıcıların çok yoğun olarak kullanılmasından kaynaklı artmaktadır. Bu gibi aşırı yüklenmelerde trafolarda koruyucu eleman olan şalter ve sigortalar koruyucu olduklarından aşırı yükten dolayı arızalanıyor. Arızadan sonra beslediği bölgede elektrik kesintileri yaşanmasına neden oluyor. Kayıt dışı kullanımı destekleyen bazı vatandaşlar da yetkileri dışında kapak kilitlerini kırarak şalterlere güvenliksiz bir şekilde müdahale ediyor. Bu durum, panonun kapağının açık kalmasıyla bölgeyi güvenliksiz bir hale getirmektedir. Mesela bulunduğumuz sokakta okul var. Özellikle çocuklar açısından çok büyük tehlike arz etmektedir. Panoyu açık gören çocuk merak edip elini attığında elektrik çarpacak. D uyarlı bazı vatandaşlarımız bu tür durumlarda 186 Elektrik Arıza Çağrı Merkezi’ni arıyor. Ekiplerimiz de  hayati tehlikeye sebep olan bu gibi durumlara hızla müdahale ediyor" dedi.
'2 YILDA 30 BİN PANO KİLİDİ DEĞİŞTİRİLDİ'
Ergün, Dicle Elektrik Dağıtım bölgesindeki 6 ilde son 2 yılda 30 bin panonun kilidini değiştirdiklerini belirterek, "Bölgede kayıp kaçak oranı yüzde 86 civarındadır. Bölge genelindeki il ve ilçelerde özellikle küçük çocuklar ve kadınların bu tür müdahalesinden kaynaklı elektrik çarpması olayları yaşanmıştır. Bunların birçoğu da ölümle sonuçlanmıştır. Bu tür vahim olayların yaşanmaması için duyarlı vatandaşların, 186 Elektrik Arıza Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi vermesi insani bir görevidir. Aynı zamanda son 2 yıl içerisinde bölgede 30 binin üzerinde bu tür müdahalelerden kaynaklı pano kapak kilidi değiştirildi. Diyarbakır’da son 11 ay içerisinde de 4 bin 500 civarında pano kapak kilidi değiştirildi. Bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz" diye konuştu. 

 

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