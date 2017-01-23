Diyarbakır'da 1 yılda 83 ton esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'da 1 yıl içerisinde toplam 73 milyon kök hintkeneviri, 83 ton esrar ele geçirildiği açıklandı.

Diyarbakır Valiliği, güvenlik güçlerinin 2016 yılında yaptığı uyuşturucu operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın, Uyuşturucu ile Mücadele Tim Komutanlığı'nca 2016 yılı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişi veya organizasyonlara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan operasyonlar kapsamında; 72 milyon 647 bin 778 kök kenevir bitkisi, 72 bin 502 gram kenevir tohumu, 64 ton 653 kilo esrar maddesi, 25 gram afyon sakızı, 1 gram eroin ve 2 gram kokain, 36 adet sentetik hap, 6 adet uzun namlulu tüfek, 2 adet tabanca, 298 adet değişik çapta fişekler ele geçirilmiştir. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Tim Komutanlığı'nca yapılan operasyonlarda yakalanan 271 şahıs çıkarılmış olduğu adli makamlarca adli kontrol ile serbest bırakılmış, 85 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."

Diyarbakır Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi'nin de 2016 yılı içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapanra yönelik olarak 1147 operasyon düzenlendiğini bildirdi. Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Yapılan operasyonlar kapsamında; 1 milyon 19 bin 820 kök kenevir bitkisi, 16 ton 272 kilo 17 gram kubar esrar, 2 ton 922 kilo 515 gram toz esrar, 436 gram plaka esrar, 67 gram reçine esrar, 1 kilo 476 gram eroin, 697 gram kokain, 3 kilo 616 gram metamfetamin, 34 adet sentetik ecza, 18 bin 624 adet Ecstasy uyuşturucu hap, 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 15 adet av tüfeği, 28 adet tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 37 adet şarjör, 631 adet fişek, 129 adet uzun namlulu silah fişeği, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 30 bin 315 lira para ele geçirilmiştir. Ayrıca Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarla da yakalanan 86 şahıs çıkarılmış olduğu adli makamlarca adli kontrol ile serbest bırakılmış, 382 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."