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Diyarbakır'da 1 ton esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda, araziye gizlenmiş çuvallar içerisinde toplam 1 ton 2 kilo toz esrar ele geçirildi. Lice İlçesi'ne bağlı Kabakaya Köyü, dağlık...

Diyarbakır'da 1 ton esrar ele geçirildi
DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda, araziye gizlenmiş çuvallar içerisinde toplam 1 ton 2 kilo toz esrar ele geçirildi.
Lice İlçesi'ne bağlı Kabakaya Köyü, dağlık ve ormanlık alanlarında düzenlenen ve 1 ton toz esrarın ele geçirildiği operasyon ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şu açıklama yapıldı:
"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; uzun süredir yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Lice ilçesi Kabakaya Köyü dağlık ve ormanlık alanlarında bölücü terör örgütünün finans kaynağı olan yasa dışı uyuşturucu madde ekim alanlarını imha etmek, imal edilmiş uyuşturucu maddeleri ele geçirmek maksadıyla operasyonel faaliyet icra edilmiştir. İcra edilen operasyon kapsamında; araziye gizlenmiş vaziyette çuvallar içerisinde yaklaşık 1 ton 2 kilo toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı gereğince muhafaza altına alınarak adli işlemlere başlanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

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