Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli: İstanbul'da Ankara'ta sözde kürt bayrağı asılması aymazlıktır, rezalettir
Bayçeli'den sözde kürt bayrağı tepkisi
Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel tutuklandı
Die Welt'ni Türkiye muhabiri Deniz...
Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ı 1 - 0 mağlup etti
Galatasaray - Beşiktaş: 0 -...
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...

Diyarbakır'da 1 ton 787 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Kocaköy İlçesi kırsal kesiminde terör örgütünün finans kaynağı uyuşturucu maddelerini ele geçirmek üzere düzenlenen operasyonda, 1 ton 787 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı. Kocaköy'e bağlı...

Diyarbakır'da 1 ton 787 kilo esrar ele geçirildi
DİYARBAKIR'ın Kocaköy İlçesi kırsal kesiminde terör örgütünün finans kaynağı uyuşturucu maddelerini ele geçirmek üzere düzenlenen operasyonda, 1 ton 787 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.
Kocaköy'e bağlı Gökçen, Gözebaşı ile Tepecik Köyü kırsal kesiminde jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Diyarbakır Valiliği, operasyonda 1 kişinin gözaltına alındığını bildirirken şu açıklamayı yaptı:
"Kocaköy/Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaköy İlçesi Gökçen, Gözebaşı ve Tepecik köylerinde bulunan dağlık ve ormanlık arazide 3 ayrı noktada gizlenmiş vaziyette jelikan bidonlar içerisinde toplam bin 734 kilo toz, 53 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilmiş, 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile uyuşturucu maddelere el konulmuş olup, olay ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.