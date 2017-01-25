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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Anlı: Yargılamalar, ''Patron böyle istedi' diye başladı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen KCK ana davasında savunması alınan ve başka bir soruşturmadan tutuklu olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Fırat Anlı, "Her dönemde...

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Anlı: Yargılamalar, ''Patron böyle istedi' diye başladı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen KCK ana davasında savunması alınan ve başka bir soruşturmadan tutuklu olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Fırat Anlı, "Her dönemde düşüncelerimizden dolayı yargılandık. Düşüncelerimiz iktidarı ya da başka birilerini rahatsız edebilir, ancak biz düşüncelerimizi ifade etmekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.
Diyarbakır 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 154 sanıklı KCK/TM ana davasının duruşmasına devam edildi. Davanın bugün görülen 72'nci duruşmasında başka suçtan tutuklu sanık olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eş başkanı Fırat Anlı'nın ifadesi alındı. Anlı, KCK yargılamalarının 'Patron böyle istedi' denilerek başladığını ileri sürdü.
'HAYAT YARGILANAMAZ'
Soruşturmayı yürüten polis ve savcıların dinlenmesi gerektiğini belirten Fırat Anlı şöyle konuştu:
"Sözün hiç bir değerinin olmadığı bir dönemden geçiyoruz. İddiaların tamamen kurgulama olduğu ortadadır. Benimle ilgili herhangi bir işlem olmamasına rağmen yıllardır bu salonlarda sanık olarak bulundum. Dosyada yer alan iddialar ya belediye çalışmalarımızdır, ya siyasi parti çalışmalarımızdır. Bunun dışında bir iddia da yoktur. Her dönemde düşüncelerimizden dolayı yargılandık. Eğer Türkiye’de düşünce özgürlüğü varsa, bunu demokratik yol ve yöntemler ile kullanmak suç değildir. Düşüncelerimiz iktidarı ya da başka birilerini rahatsız edebilir, ancak biz düşüncelerimiz ifade etmekten vazgeçmeyeceğiz. Demokratik taleplerimizi ifade edeceğimiz yer mahkeme salonları olmamalı. Bu anlamda mahkemenin vereceği karar önümüzdeki dönemin belirleyicisi olacaktır. Biz hayat mücadelesi veriyoruz, hayat yargılanamaz."  

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