Diyarbakır Barosu'nun, Sur'un 'Acele kamulaştırılması'na yaptığı iptal başvurusu reddedildi

DİYARBAKIR, () - BAKANLAR Kurulu'nun 21 Mart 2016 günü aldığı, Diyarbakır'ın Sur ve Yenişehir ilçeleri sınırlarında bazı alanların 'Acele kamulaştırılması' kararının iptali için Diyarbakır Barosu'nun Danıştay'a yaptığı başvuru, kamulaştırma kararının hukuka aykırı olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Baro tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun Sur ve Yenişehir ilçelerinin bazı bölgeleri için aldığı 'Acele kamulaştırma' işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştay 6'ncı Daire Başkanlığı'na yaptıkları başvurunun reddedildiği belirtildi.

KARAR TEMYİZ EDİLDİ

Açıklamada, karara karşı 15 Şubat 2017 tarihinde Temyiz itirazı da yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:

"Diyarbakır Baro Başkanlığı tarafından Danıştay 6'ncı Daire Başkanlığı’nın 8 Aralık 2016 tarihli kararına karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na temyiz itirazları gerekçeli olarak 15 Şubat 2017 tarihi itibari ile yapılmıştır. Temyiz itirazlarımız doğrultusunda hukuka ve yasaya açıkça aykırı olan Sur ve Yenişehir İlçeleri Acele Kamulaştırma kararlarının iptalini reddeden mahkeme kararın bozulması talep edilmiştir. Temyiz süreci ve sonucu ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır."