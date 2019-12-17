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Diyaliz hastalarını taşıyan minibüse araç çarptı: 8 yaralı
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, hafif ticari aracın, diyaliz hastalarının taşındığı minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında, Manisa- İstanbul yolunun Otogar kavşağında meydana...
GÜVENLİK 17.12.2019, 14:30
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, hafif ticari aracın, diyaliz hastalarının taşındığı minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Manisa- İstanbul yolunun Otogar kavşağında meydana geldi. Manisa'dan Akhisar yönüne giden Çetin Sönmez'in (39) kullandığı 35 KG 838 plakalı hafif ticari araç, diyaliz hastalarını taşıyan Furkan Can Kumru (33) yönetimindeki minibüsün sol tarafına çarptı. Kazada sürücüler ile minibüsteki 6 diyaliz hastası yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 8 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Manisa- İstanbul yolunun Otogar kavşağında meydana geldi. Manisa'dan Akhisar yönüne giden Çetin Sönmez'in (39) kullandığı 35 KG 838 plakalı hafif ticari araç, diyaliz hastalarını taşıyan Furkan Can Kumru (33) yönetimindeki minibüsün sol tarafına çarptı. Kazada sürücüler ile minibüsteki 6 diyaliz hastası yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 8 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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