Divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı (2)

TÜNELDE ÇAPIŞTILAR

Divriği ilçesinde, demir yolunda çalışma yapılan iş makinesi ile yol kenarında çalışma yapılan kepçe çarpıştığı kazada yaralı sayısı 7 olarak bildirildi. Kazanın yolda ilerleyen 'plaser' denilen demir yolu iş makinesinin güzergah üzerindeki 52 nolu tünelde hurda ray toplayan iş makinesine çarpması sonucu oluştuğu öğrenildi. Olayda, işçilerden Turan Tüzel (44) yaşamını yitirdi. Kazada Adem Kirmit, Cemal Bedir, Mustafa Çaylak, Adem İrem, Kemal Işıldak, Hasan Kılıç, Harun Reşit Türkoğlu ise yaralandı. Divriği Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılar, ilk müdahale sonrası Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS, ()