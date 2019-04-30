Dişinin ağrıdığını söyleyen mahkum götürüldüğü hastaneden firar etti

AFYONKARAHİSAR'da dişinin ağrıdığını söyleyerek götürüldüğü hastaneden firar eden mahkum Mehmet Derya'nın (35), yakalanması için çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan mahkum Mehmet Derya, dişinin ağrıdığını söyledi. İnfaz koruma memurları tarafından Afyonkarahisar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne götürülen Mehmet Derya, bir anda ortadan kayboldu. Polis firari Mehmet Derya'nın yakalanması için çalışma başlattı.