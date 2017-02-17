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Dışarı çağırıp, ağzından vurdu (2)

ARAZİDE 2 CESET BULUNDU Aydın'ın Didim İlçesi'nde 30 yaşındaki Şamil Olca ile 45 yaşındaki Yaşar Kaya, arazide vücutlarının çeşitli yerlerine ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu. Bir gün önce oto tamirhanesinde Metin Diler'i...

Dışarı çağırıp, ağzından vurdu (2)

ARAZİDE 2 CESET BULUNDU
Aydın'ın Didim İlçesi'nde 30 yaşındaki Şamil Olca ile 45 yaşındaki Yaşar Kaya, arazide vücutlarının çeşitli yerlerine ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu. Bir gün önce oto tamirhanesinde Metin Diler'i öldüren 27 yaşındaki K.K.'nin bu cinayetleri de işlediği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma sürdürüyor.
Tabancayla ateş edilerek öldürülen Olca ve Kaya'nın cesetleri, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesetlerin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi. Cesedi bulunan Şamil Olca'nın, dün oto tamirhanesinde Metin Diler'in öldürülmesi sırasında şüpheli K.K.'nin yanında olduğu ve beraber kaçtıkları öne sürüldü.

Cem ULUCAN/AYDIN, ()-

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