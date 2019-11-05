banner314

banner325

Son Dakika

Diş hekimini bıçaklayan sanık: Pişmanım, özür dilerim

BURSA’da, diş ağrısı nedeniyle gittiği diş hekimi Hamdi Gören'i (54) göğsünden bıçaklayarak yaralayan Mert Demir'in (18) yargılanmasına başlandı. Bıçakladığı doktora, “Doktor amca” diye hitap eden tutuklu sanık Demir, pişman...

GÜVENLİK 05.11.2019, 15:30
Diş hekimini bıçaklayan sanık: Pişmanım, özür dilerim
BURSA’da, diş ağrısı nedeniyle gittiği diş hekimi Hamdi Gören'i (54) göğsünden bıçaklayarak yaralayan Mert Demir'in (18) yargılanmasına başlandı. Bıçakladığı doktora, “Doktor amca” diye hitap eden tutuklu sanık Demir, pişman olduğunu söyleyerek, özür diledi. Mahkeme başkanı, “Doktorlar siz iyi olasınız diye orada, bıçaklamak için değil” dedi.
Olay, geçen Eylül ayında, Yıldırım ilçesi Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi’nde meydana geldi. Mert Demir, dişini çektirmek için hastaneden randevu aldı. Demir'i diş hekimi Hamdi Gören muayene etti. Ardından da çekeceği dişi uyuşturmak için 2 iğne yaptı.
Ancak iddiaya göre, iki iğneye rağmen dişi uyuşmayan Demir, Gören'i dişini uyuşmadan çekmeye çalıştığı iddiasıyla göğsünden bıçaklayarak, yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan Demir, tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Doktor Gören ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
HAKARET ETTİĞİ İDDİASI
Hakkında Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kamu görevlisine karşı öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açılan Mert Demir'in yargılanmasına başlandı. Savunması sorulan Demir, “Dişimi çektirmek için hastaneye gittim. Yarım saat bekledikten sonra içeriye girip, sol alt dişimin ağrıdığını, çektirmek istediğimi söyledim. Bana iki tane uyuşturucu iğne yaptı. Bir süre bekledikten sonra beni çağırdı. Penseyle dişimi çekmek için yeltendi. ‘Uyuşmadı’ diye bağırmama rağmen, çekmeye devam etti. Canım yandı ve öfkelendim. Doktor amca, penseyi masaya vurup, ‘madem diş çektirmeye geliyorsun neden sakin olmuyorsun’ diyerek, hakaret etti. Koltuğa oturup, sekreteriyle konuşuyordu. Bıçağı doktorun sol koluna savurdum. Kendisinden özür diliyorum, pişmanım” dedi.
Sanığın sözlerine Mahkeme Başkanı Pelin Aktoprak, “Doktorlar siz iyi olasınız diye orada, bıçaklamak için değil” diyerek, tepki gösterdi. Bunun üzerine Demir, “Evet haklısınız, çok pişmanım” karşılığını verdi.
'ŞİKAYETÇİYİM'
Diş hekimi Hamdi Gören ise, 30 yıldır mesleğini yaptığını belirterek, “İlaç yazıp, randevu günü belirleyecektim. Bu sebeple masama oturdum. Sekreterime bunları anlatıyordum. İlaç reçetesi ve randevu almak yerine beni bıçakladı. Kendisi konuşmadı, bir istekte bulunmadı. Hakaret iddialarını kabul etmiyorum. Kanal tedavisi ile dişi iyileşebilirdi. Uyuşmadığını hissedince bıraktım. Sağ göğüs kısmıma bıçak girince, ‘kalbimden bıçaklandım’ diye bağırdım. Sanıktan şikayetçiyim” dedi.  
Sekreter Şenay Cerrah'ın (39)  tanık olarak dinlendiği duruşma sonunda mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Türk Diş Hekimleri Birliği’ne bağlı 36 oda temsilcisi de diş hekimi Hamdi Gören’e destek olmak için adliyeye geldi. TDB Genel Başkanı Atilla Stephan Ataç, saldırıyı kınadıklarını ve sanığın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Yorumlar (0)
23°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Kasım 2019
İmsak 06:06
Güneş 07:33
Öğle 12:53
İkindi 15:36
Akşam 18:02
Yatsı 19:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5