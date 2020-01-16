Diş hekimine saldırı davası sanığına 4 yıl hapis

SİVAS'ta, 2 yıl önce diş hekimi Alkan Demirkan'a saldırarak, kaşından yaralayan tutuksuz sanık Osman T.'ye, yargılandığı davada, mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Olay, 22 Haziran 2018'de, Kardeşler Mahallesi'nde bulunan Sivas Ağız ve Dış Sağlığı Hastanesi Polikliniği'nde meydana geldi. Hasta yakını Osman T., kendileriyle ilgilenilmediği gerekçesiyle diş hekimi Alkan Demirkan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Osman T., Demirkan'a saldırdı. Diş hekimi Demirkan, saldırıda sol kaşından yaralandı. Olay sonrası Demirkan'ın şikayeti üzerine Osman T. hakkında, 'kamu görevlisini karşı kasten yaralama' suçlamasıyla dava açıldı.

Sivas 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık 2 yıldır süren dava, karara bağlandı. Son duruşmaya mağdur diş hekimi Alkan Demirkan katılırken, sanıklar Osman T. ve eşi Büşra T.'yi avukatları temsil etti. Mahkeme heyeti, sanık Osman T.'ye, 'kamu görevlisine yüzünde kalıcı iz bırakacak şekilde yaralama' suçundan toplamda 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Aynı davada 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla yargılanan Büşra T. ise beraat etti.



