Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Direksiyonda fenalaştı, otomobiliyle direğe çarpıp, takla attı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, direksiyon başında rahatsızlanan Dursun Demiray (67), otomobiliyle kaldırımdaki direğe çarptı. Takla atıp, park halindeki aracın üzerine devrilen otomobilden çıkarılan Demiray, hastaneye kaldırıldı. Kaza,...

Direksiyonda fenalaştı, otomobiliyle direğe çarpıp, takla attı
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, direksiyon başında rahatsızlanan Dursun Demiray (67), otomobiliyle kaldırımdaki direğe çarptı. Takla atıp, park halindeki aracın üzerine devrilen otomobilden çıkarılan Demiray, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Dursun Demiray yönetimindeki 67 AAH 356 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki elektrik direğine çarptıktan sonra park halindeki aracın üzerine devrildi. Çevredekilerin yardımına koştuğu sürücü Dursun Demiray’a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yaralanan Demiray, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Dursun Demiray’ın polise, seyir halindeyken fenalaşması sonucu kaza yaptığını söylediği öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Yaşana kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Dursun Demiray’ın kullandığı otomobilin kaldırıma çıktıktan sonra elektrik direğine çarptığı ve daha sonra da park halindeki araçların üzerine devrildiği görülüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328