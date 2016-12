Direksiyonda bayılan otobüs şoförü, bordürlere çarparak durabildi

ADANA'da içinde 12 yolcu bulunan belediye otobüsü, sürücü direksiyon başında baygınlık geçirince, karşı şeride geçerek yol kenarında yığılı bordür taşlarına çarparak durabildi. Kazada 35 yaşındaki şoför Yüksel C., başından yaralandı.Kaza saat 13.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Havutlu Mahallesi'nden geçen Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezine 12 yolcusuyla giden 01 B 0814 plakalı belediye otobüsünün sürücüsü Yüksel C., seyir halindeyken baygınlık geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Yüksel C., karşı şeride geçerek yol kenarında yığılı bordür taşlarına çarparak durabildi.Sürücü Yüksel C., başından yaralanırken, otobüsteki 12 yolcu, yara almadan kurtuldu. Kazanın nasıl olduğunu hatırlamadığını söyleyen Sürücü Yüksel C., "Kaza, nasıl oldu hatırlamıyorum. Havutlu'dan hareket ettiğimi hatırlıyorum, sonrasını anımsamıyorum" dedi. Yaralı şoför, çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

