Direksiyon kontrolünü yitirdiği traktörden düşerek öldü

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ın merkeze bağlı Kayadibi Köyü'nde, direksiyon kontrolünü yitirdiği traktörden düşen 76 yaşındaki Himmet Gözübüyük öldü.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Kayadibi köyünde meydana geldi. Evli ve 5 çocuk babası Himmet Gözübüyük, henüz plakasını almadığı traktörle köyün dışındaki otlak yerine gittikten sonra eve dönmek üzere yola çıktı. Sürücü Gözübüyük, yağmur yağışının ardından çamurlaşan yolda iddiaya göre traktörün kayması nedeniyle dengesini kaybederek düştü. Çevreden geçenler tarafından fark edilen Gözübüyük, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Gözübüyük yolda yaşamını yitirdi. Gözübüyük'ün cenazesi hastanenin morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere köyüne gönderildi.



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