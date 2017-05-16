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Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför kazada öldü

YOZGAT’ta, sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza Çalatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Yozgat'ta İl Özel İdare Müdürlüğü yol yapım...

Direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför kazada öldü
YOZGAT’ta, sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza Çalatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Yozgat'ta İl Özel İdare Müdürlüğü yol yapım şantiyesinde çalışan işçilerin içinde bulunduğu 66 DE 777 resmi plakalı hizmet aracını kullanan 61 yaşındaki Hamza Gülbahçe, iddiaya göre direksiyon başında kalp krizi geçirince otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobil şoförü Gülbahçe ile araçta bulunan 4 işçi yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şoför Hamza Gülbahçe, hayatını kaybetti. Yaralı 4 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren otomobil şoförü Hamza Gülbahçe’nin kalp krizi geçirmesi sonucu meydana geldiği öne sürülen kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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