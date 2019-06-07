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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, işçi servisine çarpıp, öldü

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, direksiyon başında kalp krizi geçiren Yakup Çevik (69) otomobili ile yol kenarında bulunan işçi servisine arkadan çarptı. Hastaneye kaldırılan Yakup Çevik, hayatını kaybetti. Kaza...

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, işçi servisine çarpıp, öldü

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, direksiyon başında kalp krizi geçiren Yakup Çevik (69) otomobili ile yol kenarında bulunan işçi servisine arkadan çarptı. Hastaneye kaldırılan Yakup Çevik, hayatını kaybetti.
Kaza sabah saatlerinde D-100 Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Direksiyon başında kalp krizi geçiren Yakup Çevik, yönetimindeki 41 ACR 774 plakalı otomobille yol kenarında durarak yolcu indiren Fikret Acar'ın kullandığı 41 P 0100 plakalı işçi servisine arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, Yakup Çevik'i otomobilin içerisinden çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yakup Çevik hayatını kaybetti.
Kaza sonrası otomobilde yapılan incelemede Yakup Çevik'in emniyet kemerini arkadan bağladığı, kaza sırasında emniyet kemerinin takılı olmadığı tespit edildi.
Kaza sırasında serviste bulunan işçi Hüseyin Can, "Sürücü çok yüksek bir hızla bizim servise arkadan çarptı. İndiğimizde otomobilinde sıkışmıştı, sağlık görevlileri hemen müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği söyleniyordu, dakikalarca kalp masajı yaparak hastaneye götürdüler" dedi.
Servisin sürücüsü Fikret Acar ise "Fabrika işçilerini durakta indiriyordum. Bir anda servisin arkasında büyük bir gürültü duyduk. Aynaya baktığımda kazayı gördüm, inip hemen yardım ettik. Hastaneye götürdüler" diye konuştu.

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