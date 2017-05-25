Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

YALOVA’da 45 yaşındaki TIR şoförü Mehmet Kılınç, araç kullanırken geçirdiği kalp kirizi sonucu hayatını kaybetti.Bursa’dan Kocaeli yönüne giden Mehmet Kılınç yönetimindeki16 ZB 202 plakalı iplik yüklü TIR, sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu Tonami Köprülü Kavşağı'ndaki bariyerlere çarptı. Kaza sonrası devrilen TIR, köprüde asılı kaldı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil sağlık ile Yalova İtfaiyesi ekipleri geldi. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonunda, araçta sıkışan şoför çıkarılabildi. Kılınç'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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