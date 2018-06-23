Direksiyon başında canlı yayın, kazaya neden oldu: 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da, seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın yapan İlyas Koca'nın (38) direksiyon kontrolünü kaybettiği taksi, şarampole yuvarlandı. Kazada, Koca ile yanındaki kız arkadaşı Nazik Y, yaralandı. Cep telefonuna yansıyan kaza sırasında, Nazik Y.'nin, "Aşkın yavaş, aşkım yavaş" diye bağırıp çığlık attığı görüldü.Kaza, saat 00.30 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 35. kilometresinde Sinanpaşa ilçesi yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar'dan 03 T 0016 plakalı taksiyle Antalya'ya gitmek için yola çıkan İlyas Koca ve yanındaki kız arkadaşı Nazik Y. (37), sosyal medya hesabından canlı yayına başladı. 'Antalya yolculuğu başlasın' başlığıyla yapılan canlı yayın sırasında İlyas Koca, aracın direksiyon kontrolünü kaybetti. Taksi, bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada, İlyas Koca ve kız arkadaşı Nazik Y. ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Nazik Y. ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, İlyas Koca ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Yola düşen otomobilin kopan parçaları, jandarma ekipleri tarafından kaldırıldı. Araçtan düşen bir taksi maketi de dağılan parçalar arasında bulundu. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, kısa süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.CANLI YAYINDA KAZABu arada kaza anı, canlı yayın yapan İlyas Koca'nın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arkadaşıyla müzik dinleyen İlyas Koca'nın canlı yayın sırasında gelen yorumları okuduğu, bu sırada Nazik Y.'nin "Aşkın yavaş, aşkım yavaş" diye bağırıp çığlık attığı görüldü.

FOTOĞRAFLI