Direksiyon başında bayılan sürücü, cam kırılarak araçtan çıkarıldı

ESKİŞEHİR’de kullandığı otomobille seyir halinde baygınlık geçiren Mehtap Özbay Gülten'in (40), aracı kaldırıma çarptıktan sonra yol ortasında durdu. Çevredekilerin seslerini duymayan Gülten, itfaiye ekibinin camı kırmasının ardından sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye götürüldü.



Mehtap Özbay Gülten, saat 15.00 sıralarında kullandığı 06 BAN 171 plakalı otomobille İsmet İnönü-1 Caddesi’ne geldiğinde baygınlık geçirerek kaldırıma çarptı. Yol ortasında duran araç içerisinde kendinden geçen Gülten’i çevredekiler uyandırmaya çalıştı. Sonuç alamayınca da polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler uzun süre Gülten’i kendine getirmeye çalıştı. Ancak seslerini duyuramadı. İtfaiye ekibi sağ arka camı kırıp araç kilitlerini açtı. Sağlık ekiplerince çıkarılan Gülten, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kapanan yol ise aracın çekilmesinin ardından yeniden açıldı.