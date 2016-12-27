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Direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde 23 yaşındaki Murat Akakpat, direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin direği çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, Ergene İlçesi'nin Marmaracık Mahallesi'nde meydana...

Direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde 23 yaşındaki Murat Akakpat, direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin direği çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, Ergene İlçesi'nin Marmaracık Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Akakpat yönetimindeki 59 PH 072 plakalı otomobille giderken, yolun yağıştan kayganlaşması sonucu direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, yol kenarındaki yön levhalarının asılı olduğu direğe çarptı.
Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan Murat Akakpat ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan Akakpat, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Akakpat, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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