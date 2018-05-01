Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu öldü
Kıbrıs gazisi, yılan sokması sonucu...
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandı

DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Otomobil ikiye bölünürken, sürücü Eren Çelebi yaralandı. Kaza öğleden sonra, Metek Mahallesi'nde meydana geldi. Düzce kent merkezi yönüne giden...

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandı
DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Otomobil ikiye bölünürken, sürücü Eren Çelebi yaralandı.
Kaza öğleden sonra, Metek Mahallesi'nde meydana geldi. Düzce kent merkezi yönüne giden Eren Çelebi yönetimindeki 81 AE 606 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol ortasındaki refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Otomobil ikiye ayrılırken, sürücü Çelebi yaralandı. Eren Çelebi, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Otomobilin ikiye ayrıldığını görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314