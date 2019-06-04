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Direğe çarpan otomobil 3'e bölündü, sürücü yaralandı

BURSA'da iftara yetişmek için aşırı hız yaptığı öne sürülen Sinan Okumuş'un (49) otomobili, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpma nedeniyle 3 parçaya bölünen araçta sıkışan Okumuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza,...

Direğe çarpan otomobil 3'e bölündü, sürücü yaralandı
BURSA'da iftara yetişmek için aşırı hız yaptığı öne sürülen Sinan Okumuş'un (49) otomobili, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpma nedeniyle 3 parçaya bölünen araçta sıkışan Okumuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, Bursa'nın Yıldırım İlçesi Hacivat Metro İstasyonu'nun Ankara'ya gidiş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre iftara yetişmek için aşırı hız yapan Sinan Okumuş, 16 GZ 247 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil 3 parçaya bölündü. Okumuş araç içinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kurtarılan Okumuş, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olası bir kaza yaşanmaması için trafiği kontrollü olarak sağlarken, elektrik direğindeki kabloların zarar görmesi nedeni ile bölgede bulunan bazı evlerde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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