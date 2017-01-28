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Dini nikahla yaşadığı Suriyeli kadını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Şafak SAĞ / CEYLANPINAR(Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, 32 yaşındaki Hayrettin Yıldırım, fuhuş yaptığını öne sürdüğü dini nikahlı eşi Suriye uyruklu 19 yaşındaki Hanım Hamidiye'yi sokak ortasında bıçaklayarak...

Dini nikahla yaşadığı Suriyeli kadını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Şafak SAĞ / CEYLANPINAR(Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, 32 yaşındaki Hayrettin Yıldırım, fuhuş yaptığını öne sürdüğü dini nikahlı eşi Suriye uyruklu 19 yaşındaki Hanım Hamidiye'yi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.
Olay, öğle saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Günlük işlerde çalışan Hayrettin Yıldırım 3 yıl önce Suriye uyruklu Hanım Hamidiye ile dini nikahlı olarak birlikte yaşamaya başladı. Çiftin bugün 2 yaşında olan kızları dünyaya geldi.
iddiaya göre Hayrettin Yıldırım, başka erkeklerle para karşılığı fuhuş yaptığını ileri sürdüğü Hanım Hamidiye ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen ve sokağa taşan tartışma sırasında Hayrettin Yıldırım, evden aldığı ekmek bıçağı ile Hanım Hamidiye'yi vücudunun birkaç yerinden yaraladı. Ağır yaralanan kadın götürüldüğü hastanede  yaşamını yitirirken, Hayrettin Yıldırım polis tarafından gözaltına alındı.
Gazetecilere açıklama yapan Hayrettin Yıldırım'ın ağabeyi Murat Yıldırım, kardeşinin fuhuş yaptığı için Hamidiye'yi bıçaklayarak namusunu temizlediğini, geride kalan çocuğuna da kendilerinin bakacağını söyledi.
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