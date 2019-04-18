Dini duygularla dolandırmaya 4 yıl hapis cezası

KAYSERİ'de esnaf Adem Cihangir'in dini duygularını istismar edip, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Necef Özkan (48), 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 2 ay önce Kayseri Merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İlçede yaşayan 3 çocuk babası Necef Özkan, iddiaya göre, esnaf Adem Cihangir'in (34) iş yerine giderek, çocuklarının engelli olmaması için dua edeceğini, bunun için de kurban kesilmesi gerektiği belirterek 700 TL istedi. Bunun üzerine Necef Özkan'a istediği parayı veren Adem Cihangir, bir süre sonra dolandırıldığını fark ederek şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Necef Özkan, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Necef Özkan hakkında, 'halkın dini duygularını kullanarak dolandırmak' suçundan dava açıldı.

'SURE OKUMASINI İSTEDİM, OKUYAMADI'

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Necef Özkan ve mağdur Adem Cihangir hazır bulundu. Adem Cihangir, savunmasında Necef Özkan'ın iş yerine geldiğini söyleyerek, "Sanık, Şubat ayında iş yerime geldi ve dua edeceğini, bunun karşılığında maddi yardımda bulunmamı istedi. Bazı şeyler söyledi ve ayrıca çocuklarımın sakat olmaması için dua edeceğini, bunun için de kurban kesilmesi gerektiğini belirterek benden 700 TL istedi. Ben de dini duygularıma kapılarak parayı verdim. Ancak daha sonra dolandırıldığımı anladım. Türbedeki görevlilere, sanığın eşkalini verdim ve görürlerse bana haber etmelerini istedim. Yaklaşık 15 gün sonra telefonla beni aradılar ve bu kişinin türbeye geldiğini söylediler. Ben, türbeye gittim ve bu kişiden birkaç kısa sure okumasını istedim. Okuyamadı, çünkü bilmiyordu. Daha sonra ise sanıktan şikâyetçi oldum" dedi.

Sanık Necef Özkan ise duruşmada hakkındaki suçlamaları reddederek, "Şikâyetçi olan kişiyi tanımıyorum, bu kişiden para almadım, dolandırmadım. Ben suçsuzum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, Necef Özkan'ı, 'halkın dini duygularını kullanarak dolandırmak' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırırken, tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan, Özkan'ın, 2016 yılında da Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 65 yaşındaki Tuncay Tetik’i, dini duygularını kullanarak dolandırmak suçundan 2 yıl 3 ay hapis, 3 bin 600 lira da para cezasına mahkûm olduğu ortaya çıktı.