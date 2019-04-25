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Dinamo ve bakır teli hırsızlığına 3'ü kardeş 4 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın 5 ilçesinde, çiftçilere ait dinamo ve bakır tellerini çaldıkları gerekçesiyle 3 kardeş ve bunları satın alan hurdacı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Son 1 ay içinde Efeler'de 4, Köşk'te...

Dinamo ve bakır teli hırsızlığına 3'ü kardeş 4 gözaltı

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın 5 ilçesinde, çiftçilere ait dinamo ve bakır tellerini çaldıkları gerekçesiyle 3 kardeş ve bunları satın alan hurdacı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Son 1 ay içinde Efeler'de 4, Köşk'te 10, Yenipazar'da 3, Bozdoğan'da 5 ve Sultanhisar'da 3 ayrı yerden çiftçilere ait dinamo ve bakır teli hırsızlığı yapıldı. İhbarlar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, MOBESE kameralarının kayıtlarını inceledi. Hırsızların kimliklerini tespit eden ekipler, bu sabah operasyon düzenledi. Kardeş olan L.D., V.D. ve H.D., evlerinde yakalanıp, gözaltına aldı. Kardeşlerin suçlamayı kabul ettiği, çalıntı malları Köşk'te hurdacılık yapan A.A.'ya sattıklarını söylediği belirtildi. Jandarma ekipleri, dinamoların bazılarını hurdacıda buldu. Bunun üzerine A.A. da gözaltına alındı. Jandarma karakolunda, 4 kişinin işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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