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Dinamit imhasında uzman çavuş şehit oldu, 1 asker yaralandı (2)

EŞİNE ACI HABER VERİLDİ Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde, kullanılmayan tünelde bulunan dinamitlerin imhası sırasında şehit olan bomba imha uzmanı Uzman Çavuş Serdal Güneş'in (38) acı haberi, Geçit beldesi Munzur Mahallesi'nde oturan...

Dinamit imhasında uzman çavuş şehit oldu, 1 asker yaralandı (2)

EŞİNE ACI HABER VERİLDİ
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde, kullanılmayan tünelde bulunan dinamitlerin imhası sırasında şehit olan bomba imha uzmanı Uzman Çavuş Serdal Güneş'in (38) acı haberi, Geçit beldesi Munzur Mahallesi'nde oturan eşi Sevilay Serdal'a verildi. Vali Yardımcısı Musa Dede Baştürk ve beraberindeki askeri yetkililer tarafından Sevilay Serdal'a şehadet haberi verilirken, sağlık ekipleri de kapıda hazır bekletildi. 
DÜN PİKNİKTEYKEN GÖREVE ÇAĞIRILMIŞ
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’nda bomba imha uzmanı olarak göreve geçen yıl başlayan Uzman Çavuş Serdar Güneş’in, eşi Sevilay ve 9 yaşındaki kızlarıyla dün pikniğe gittiği, gelen telefon üzerine göreve çağırıldığı öğrenildi. Eşiyle son olarak dün akşam saatlerinde telefonla görüşen uzman çavuşun, işinin uzun süreceğini ve geç geleceğini söylediği belirtildi.
Öte yandan Uzman Çavuş Serdal Güneş'in şehit olduğu bölgede inceleme sürdürülürken, İl Emniyet Müdürlüğü'nün bomba imha uzmanının da patlamayan mühimmatın imhası için bölgeye çağırıldığı kaydedildi.

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