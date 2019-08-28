Dilovası’nda uyuşturucuya 2 gözaltı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 420 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Dilovası İlçe Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucu imal ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Dilovası ilçesi Köseler Mahallesi'nde Ö.K. ve C.G.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ö.K.’nın evine yapılan operasyonda 420 gram skunk uyuşturucu maddesi ile satışta kullanılan 1 adet hassas tartı, C.G.'nin evinde ve aracında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, 15 adet dolu fişek, 2 adet hassas tartı, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Ö.K. ve C.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.